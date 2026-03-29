Форма поиска по сайту
Новости

29 марта, 21:00

Культура

Михалков заявил, что у Путина были сомнения насчет возвращения Ефремова на сцену

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Режиссер Никита Михалков в интервью ИС "Вести" рассказал, что у Владимира Путина были сомнения насчет возвращения на сцену актера Михаила Ефремова.

"Владимир Владимирович спросил: "Ты берешь на себя ответственность?" <...> И это произошло: Миша вернулся. Он вернулся – так сказать, другой человек был абсолютно", – объяснил режиссер.

Летом 2020 года актер стал виновником аварии в Москве, в результате которой погиб водитель фургона. Суд приговорил Ефремова к 7,5 годам колонии общего режима. В апреле 2025-го артист вышел на свободу по УДО. В том же году он стал актером театра "Мастерская "12".

25 марта Ефремов впервые вышел на сцену к широкой публике. В драме "Без свидетелей" он сыграл главную роль – бывшего мужа героини, который встречает ее после расставания. Бывшую жену героя Ефремова играет Анна Михалкова. Первый показ спектакля прошел в феврале, однако он был закрытым. Билеты на него не продавались.

