Новости

Новости

В РФ осмотр врача-психиатра хотят включить в диспансеризацию школьников

Профилактический осмотр врача-психиатра детско-подросткового профиля хотят включить в программу ежегодной обязательной диспансеризации школьников, достигших возраста 12 лет. С таким предложением депутат Госдумы Дмитрий Свищев обратился к Минздраву РФ.

Согласно задумке, осмотр будет носить профилактический, конфиденциальный характер и будет направлен на оценку рисков и формирование дальнейших рекомендаций. Свищев попросил Минздрав провести экспертную оценку предложения и представить возможные варианты его реализации.

"Здоровье ребенка – не только его физическое состояние. Психическое благополучие подростка – основа его успешной социализации и учебы. Включение профильного специалиста в уже существующий и отработанный механизм диспансеризации по ОМС – логичный и эффективный шаг", – цитирует депутата РИА Новости.

Инициатива позволит выявлять возможные проблемы у школьников на самой ранней стадии, когда помощь наиболее действенна, считает парламентарий.

Ранее общественники предложили направлять хулиганов и непослушных учеников, нарушающих учебный процесс и не поддающихся перевоспитанию, в специализированные учебно-воспитательные учреждения (СУВУ) открытого типа с более серьезным педагогическим контролем.

Согласно законопроекту, данные меры затронут небольшую группу учащихся, однако будут иметь большое воспитательное воздействие на других учеников. В СУВУ дети будут получать "адекватную педагогическую помощь", после чего смогут выйти в жизнь добропорядочными людьми.

