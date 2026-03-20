"Известия": общественники призвали отправлять непослушных учеников в спецшколы

Хулиганов и непослушных учеников, нарушающих учебный процесс и не поддающихся перевоспитанию, предложили направлять в специализированные учебно-воспитательные учреждения (СУВУ) открытого типа с более серьезным педагогическим контролем. Об этом сообщает газета "Известия".

Законопроект о создании СУВУ подготовил экспертный совет по вопросам образовательной политики и развитию системы образования. В него входят математик Алексей Савватеев, доктор юридических наук Анатолий Вифлеемский и другие.

По словам Савватеева, на сегодня у школ нет полномочий переводить учеников в спецучреждения открытого типа, в связи с этим хулиганы "чувствуют и осознают свою безнаказанность". В совете отметили, что перевод в спецшколу будет возможен с согласия комиссии по делам несовершеннолетних.

Экспертный совет уже направил законопроект в Госдуму. В документе говорится, что данные меры затронут небольшую группу учащихся, однако будут иметь большое воспитательное воздействие на других учеников. В СУВУ дети будут получать "адекватную педагогическую помощь", после чего смогут выйти в жизнь добропорядочными людьми.

Специалисты добавили, что у российских школ в принципе нет действенных инструментов воздействия на учащихся младше 15 лет: отчисление запрещено, а другие меры не дают нужного результата. В связи с этим, даже когда речь идет об уголовных преступлениях, ученики остаются в классе.

Инициатива предлагает отправлять в СУВУ по решению школы хулиганов с 11 до 18 лет, которые систематически нарушают дисциплину или уже имеют опыт привлечения к уголовной ответственности. При этом перевод может быть оспорен внутри образовательной системы или в суде.

Опрошенные эксперты отмечают, что специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа существуют и сейчас, однако право направлять в них учеников предоставлено только комиссиям по делам несовершеннолетних. Кроме того, направляют туда с согласия родителей и самого ребенка, если ему есть 14 лет.

В Минпросвещения подтвердили, что механизм для направления обучающихся в учреждения открытого типа уже есть. Речь идет о школьниках в возрасте от 8 до 18 лет.

В ведомстве уточнили, что туда могут попасть учащиеся с "устойчивым противоправным поведением", отказывающиеся посещать школы и испытывающие трудности в социальной адаптации. На сегодняшний день в России функционируют 19 подобных учреждений в 17 регионах. В них находятся более 2,1 тысячи детей.

Эксперты также предупреждают о возможных негативных последствиях от перевода детей с плохим поведением в одну среду. Концентрация таких ребят может усилить взаимное негативное влияние. В связи с этим, считают специалисты, проблему надо решать в тех местах, где дети уже учатся.

В свою очередь, председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков назвал такой механизм "репрессивным", подчеркнув, что данный подход не лечит причины болезни, а лишь работает с ее следствием.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании с директорами школ призвал усилить воспитательную работу и обеспечение безопасности образовательного процесса.

Также он указал на важность соблюдения рекомендаций ведомства по профилактике девиантного поведения и напомнил о новых методичках по созданию воспитательных пространств при ремонте и строительстве школ.