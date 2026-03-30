Бастрыкин поручил возбудить дело после стрельбы подростков в Курской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту конфликта подростков со стрельбой в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

В ведомстве сослались на данные СМИ, согласно которым в Железногорске 14-летний подросток, состоящий на профилактическом учете, во время конфликта со сверстником выстрелил ему в ногу из пневматического пистолета.

Следователи СК РФ по Курской области уже начали процессуальную проверку.

Похожий инцидент произошел ранее в Верхней Пышме Свердловской области, где школьник выстрелил в лоб сверстнику из пневматического пистолета. Пятиклассник выстрелил в сверстника во время урока английского языка. Сам ученик при этом утверждал, что на курок он нажал неумышленно и во время игры.

В результате пострадал ребенок 2014 года рождения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.