Движение на участках в Филимонковском районе ограничат с 30 марта на три месяца, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

До 30 июня будет ограничено движение на участках Проектируемого проезда № 5260 и Проектируемого проезда № 5562. Будут недоступны одна–две полосы. Отмечается, что это связано с проведением работ по строительству инженерных сетей.

Ограничения будут введены на следующих участках:

Проектируемый проезд № 5260 от дома 58А до дома 58;

пересечение Проектируемого проезда № 5260 и Проектируемого проезда № 5562;

Проектируемый проезд № 5260 в районе дома 58.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке Гостиничного проезда в Москве ограничат до 27 декабря. В указанный период на участке будет недоступна для движения одна полоса.