06 января, 07:58

Транспорт

Движение в районе станции "Ботанический сад" ограничено в ночное время до 20 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение автотранспорта на участке дороги Северо-Восточной хорды в районе станции метро "Ботанический сад" будет ограничено в ночное время до 20 апреля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Временные ограничения связаны с проведением строительных работ и будут действовать с 23:00 до 05:00. Они коснутся участка дороги на Московском скоростном диаметре (СВХ). Для движения будет недоступна одна полоса.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что движение транспорта ограничат на участке Водопроводного переулка на год. Ограничения будут действовать с 1 января до 31 декабря 2026 года.

Ограничения также связаны с проведением строительных работ. Для проезда будет недоступна одна полоса на участке дороги от дома 84 до дома 88, строения 4, на проспекте Мира.

