Оранжевый уровень опасности из-за паводка объявлен в Подмосковье до среды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

В Подмосковье из-за паводка объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр РФ.

Предупреждение будет действовать с понедельника, 30 марта, до среды, 1 апреля. В этот период увеличится интенсивность уровня воды, а также ожидается достижение отметки "опасное явление".

"Высокое половодье на реках Протва у города Верея, Катыш у села Троицкое, Нерская у города Куровское", – указано в сообщении.

Кроме того, при достижении уровня "опасное явление" во время половодья произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных сооружений и участков дорог.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что вода в реках Подмосковья в ближайшие 2–3 дня может подняться на 20–70 сантиметров. При этом он выразил уверенность в том, что пик прохождения талых вод в столичном регионе еще не преодолен.

