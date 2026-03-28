Вода в реках Подмосковья может подняться на 20–70 сантиметров

Вода в реках Подмосковья в ближайшие 2–3 дня может подняться на 20–70 сантиметров, указал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, потепление в конце марта активизирует весеннее половодье. Леус уверен, что пик прохождения талых вод в столичном регионе еще не преодолен. Например, увеличатся затопления в поймах рек Пахра и Северка, уровень воды приблизится к пойме на реках Нерская и Лусянка.



"В ближайшие 2–3 суток очистятся ото льда все реки Московского региона", – сказал специалист.

Также не исключены случаи перелива воды через низководные мосты и автодороги местного значения, особенно в Луховицком и Домодедовском округах. Кроме того, прогнозируется вероятность подтопления подвалов, стен и фасадов первых этажей домов.

Ранее стало известно, что 27 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года. Днем столбик термометра на метеостанции ВДНХ поднялся до плюс 14 градусов. Ранее самым теплым днем с начала года было 13 марта. Тогда воздух прогрелся до плюс 13,8 градуса.

