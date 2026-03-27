Юрист Георгиева: за ущерб из-за жарки шашлыков грозит до 10 лет тюрьмы

Сезон шашлыков и пикников начинается в столичном регионе. Чем опасно разведение огня в неположенных местах и что грозит нарушителям, разбиралась Москва 24.

Правила безопасности

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Воздух в Москве может прогреться до 19 градусов 30 и 31 марта, об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. В целом, по данным синоптика, в последние дни месяца температура воздуха составит от 12 до 17 градусов.

При хорошей погоде растет и количество желающих выбраться на природу пожарить шашлык. Однако профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке Сергей Петров отметил в беседе с Москвой 24, что пикник в неположенном месте несет риски для лесного фонда.

По словам эксперта, некоторые отдыхающие не умеют или не хотят тщательно ликвидировать последствия отдыха. Самое страшное – угольки, которые остаются незаметными, но в жаркую погоду и при наличии сухой лесной подстилки могут продолжать тлеть и в итоге вызвать пожар. Последствия могут быть катастрофическими: сгорают не только гектары леса, но и расположенные поблизости деревни и дачные поселки, уточнил специалист.





Сергей Петров профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ, полковник в отставке После жарки шашлыков не стоит покидать место отдыха сразу. Нужно посидеть и понаблюдать – струйки дыма всегда заметны. Важно тщательно ликвидировать все, что может тлеть, и убедиться, что угрозы возгорания нет. Кроме того, чтобы место после пикника было полностью безопасным, нужно заранее подготовить необходимый инвентарь.

По мнению Петрова, с собой стоит взять лопату и в идеале около 5 литров жидкости. После приготовления шашлыка необходимо основательно закопать сырой землей место горения, а затем сверху полить водой. Если жидкости нет, а погода не засушливая, в лесу можно найти ямку с сырой землей.

"Кроме того, важно помнить об общих правилах безопасности любого пикника. Например, мангал должен располагаться минимум в пяти метрах от дома или любых построек. Также вокруг мангала необходимо очистить зону не менее двух метров от горючих материалов", – пояснил эксперт.

Специалист отметил, что жарить шашлык запрещено при ветре сильнее 5–10 метров в секунду. Рядом с местом приготовления пищи обязательно должны быть средства пожаротушения: вода, огнетушитель, лопата и песок. Мангал нельзя ставить на траву или под деревьями, поскольку угли на дне могут воспламенить сухую подстилку, уточнил Петров.

"Чтобы избежать проблем и не навредить природе, необходимо отправляться на шашлыки в специально оборудованные места. Например, существуют специальные кемпинги, где есть туалеты, запасы дров, хорошо оборудованные безопасные кострища и навесы от дождя. Как правило, они расположены недалеко от дороги и близко к какому-нибудь красивому месту – например, у озера или живописной горки", – рассказал он.

Вместе с тем в московских парках работает специальная аренда беседок, где есть необходимый инвентарь для безопасного отдыха, в том числе для жарки шашлыка, заключил эксперт.





В рамках сервиса "Пикник в Москве" в столице оборудованы беседки с мангальными зонами на территории 14 парков. Часть из них работает круглогодично. По итогам 2025 года, места отдыха забронировали более 32 тысяч раз.

Пикник с уголовной ответственностью

Юрист Алла Георгиева уточнила в разговоре с Москвой 24, что устраивать пикник разрешено в городском парке со специально оборудованными зонами. Они должны быть оснащены твердым покрытием и противопожарными приспособлениями.





Алла Георгиева юрист За розжиг костра или использование мангала в парке вне специально отведенных мест наступает ответственность: штраф для граждан – от 5 000 до 15 000, для должностных лиц – от 20 000 до 30 000, юридических лиц – от 300 000 до 400 000 (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

Кроме того, за нарушение правил пожарной безопасности в лесу также предусмотрена ответственность (ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ):



штраф для граждан – от 15 000 до 30 000 рублей;

для должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей;

юридических лиц – от 100 000 до 400 000 рублей.

Юрист уточнила, что за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других горючих материалов тоже предусмотрена ответственность (ч. 2 ст. 8.32 КоАП РФ):



штраф для граждан – от 30 000 до 40 000 рублей;

для должностных лиц – от 40 000 до 60 000 рублей;

для юридических – от 300 000 до 500 000 рублей.

Если в регионе действуют условия особого противопожарного режима, штраф может увеличиться до 50 000 рублей для граждан, до 90 000 – для должностных лиц и до 1 000 000 – для юридических, отметила эксперт.

"Кроме того, открытый огонь (включая мангал) нельзя использовать на балконах и вблизи гаражей, в противном случае это будет нарушением требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ). Граждане могут получить штраф от 5 000 до 15 000 рублей, должностные лица – от 20 000 до 30 000, ИП – от 40 000 до 60 000, а юридические лица – от 300 000 до 400 000", – разъяснила специалист.

Георгиева предупредила, что любые отходы, оставшиеся после пикника, даже самые мелкие, нужно убирать. Если контейнеров поблизости нет, надо забирать мусор с собой. При нарушении грозит штраф (ст. 8.2. КоАП РФ):



гражданам от 2 000 до 3 000 рублей;

должностным лицам – от 10 000 до 30 000 рублей;

ИП – от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

юрлицам – от 100 000 до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Кроме того, автомобилисты не могут подъезжать близко к воде, поскольку это водоохранная зона.

"В таком случае возможны следующие штрафы: для граждан – от 10 000 до 15 000 рублей, для должностных лиц – от 20 000 до 30 000, для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 (ч. 3.1. ст. 8.2. КоАП РФ)", – уточнила специалист.

Она также подчеркнула, что пикник может обернуться и уголовной ответственностью: например, если был нанесен вред деревьям и кустарникам. При значительном ущербе (от 5 000 рублей) возможны меры, начиная от штрафа в размере 300 000–500 000 рублей, заканчивая лишением свободы до 4 лет. При крупном (более 50 тысяч) – до 3 000 000 рублей или лишения свободы на срок до 10 лет (ст. 261 УК РФ), пояснила эксперт.

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, предусмотрены наказания, начиная от штрафа до 80 000 рублей и заканчивая лишением свободы на срок до 3 лет (ч. 1. ст. 219 УК РФ). Если в результате пожара произошла смерть по неосторожности, максимальный срок составляет пять лет тюрьмы (ч. 2 ст. 219 УК РФ), заключила Георгиева.

