Тардиф не будет переизбираться на пост главы Международной федерации хоккея

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Люк Тардиф не будет переизбираться на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF), сообщили в пресс-службе IIHF.

Тардиф возглавляет федерацию с 2021 года, он сменил на этом посту Рене Фазеля. В пресс-службе отметили, что IIHF "полностью уважает его решение" не баллотироваться, а также признает значение его вклада.

Он останется на своем посту до октября и будет курировать текущие инициативы по развитию и коммерческие возможности, а также подготовку к будущим мероприятиям, в том числе к чемпионатам мира и зимние Олимпийские игры 2030 года.

В июне прошлого года IIHF объявила о недопуске российской сборной до хоккейного турнира в рамках Олимпиады 2026 года. Причем Тардиф подчеркивал, что соответствующие решения принимает не его организация, а Международный олимпийский комитет (МОК).

Позже МОК официально поддержал решение о неучастии российских хоккейных команд в нейтральном статусе на Играх. Там пояснили, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой.

Читайте также


Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

