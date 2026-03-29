Тардиф не будет переизбираться на пост главы Международной федерации хоккея

Люк Тардиф не будет переизбираться на пост президента Международной федерации хоккея (IIHF), сообщили в пресс-службе IIHF.

Тардиф возглавляет федерацию с 2021 года, он сменил на этом посту Рене Фазеля. В пресс-службе отметили, что IIHF "полностью уважает его решение" не баллотироваться, а также признает значение его вклада.

Он останется на своем посту до октября и будет курировать текущие инициативы по развитию и коммерческие возможности, а также подготовку к будущим мероприятиям, в том числе к чемпионатам мира и зимние Олимпийские игры 2030 года.

В июне прошлого года IIHF объявила о недопуске российской сборной до хоккейного турнира в рамках Олимпиады 2026 года. Причем Тардиф подчеркивал, что соответствующие решения принимает не его организация, а Международный олимпийский комитет (МОК).

Позже МОК официально поддержал решение о неучастии российских хоккейных команд в нейтральном статусе на Играх. Там пояснили, что группа индивидуальных нейтральных спортсменов не может считаться командой.

