В подмосковном Жуковском из-за пожара эвакуируют жильцов дома

В подмосковном Жуковском произошел пожар, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

Возгорание произошло на улице Фрунзе, дом 12. Сильное задымление установлено в чердачном помещении, горит кровля здания. В настоящий момент проводится эвакуация жителей дома, а на месте происшествия работают спасатели.

Кроме того, сотрудники МЧС ищут очаг возгорания. Площадь пожара уточняется.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки или ее перегрузка при проведении ремонтных работ, рассказали ТАСС в оперативных службах.

По их данным, пожар начался в квартире на 5 этаже, где проводились ремонтные работы, после чего огонь перекинулся на кровлю здания. По информации СМИ, речь идет о пятиэтажном доме 1958 года постройки. К тушению привлечено 70 человек, а также 24 единицы техники.

Ранее в строящемся здании на набережной Марка Шагала в Москве загорелись строительные материалы. Пожар был оперативно локализован, однако работы по полной ликвидации возгорания продолжаются.

