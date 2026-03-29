29 марта, 15:27
Стройматериалы загорелись в здании на юге Москвы
Фото: Москва 24
Строительные материалы загорелись в строящемся здании на набережной Марка Шагала в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС России.
"Пожар был оперативно локализован. Продолжаются работы по полной ликвидации", – уточнили в ведомстве.
Ранее возгорание произошло в жилом доме на Николоямской улице в центре столицы. В результате 3 человека погибли, еще 4 пострадали. Из здания эвакуировали 25 человек, в том числе 5 детей.
По данным СК, приоритетной версией случившегося является неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Один человек пострадал при возгорании в жилом доме на юге Москвы