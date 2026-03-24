24 марта, 17:32

Происшествия

Фигурант дела о пожаре в Москве, в котором погибли 4 человека, рассказал детали ЧП

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Фигурант уголовного дело о пожаре в центре Москвы рассказал, что возгорание в квартире началось из-за непотушенной сигареты. Слова обвиняемого приводятся в канале прокуратуры столицы в MAX.

По словам мужчины, он смотрел фильмы на кресле и курил, но в какой-то момент уснул. Проснувшись от запаха гари, он увидел пепел на кресле и вскочил с него, однако после этого кресло задымилось.

"Я вышел на балкон и открыл одну створку, чтобы проветрить квартиру, от этого кресло вспыхнуло огнем и началось сильное открытое горение. Я испугался и никак не стал тушить кресло, а выбежал из квартиры", – сказал он.

Возгорание в квартире жилого дома на Николоямской улице началось утром 23 марта. Позже пожар удалось ликвидировать, к его тушению привлекали 86 сотрудников и 23 единицы техники МЧС. В результате возгорания погибли 4 человека, еще трое были госпитализированы.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Подозреваемому в совершении преступления предъявили обвинение. Его заключили под стражу.

