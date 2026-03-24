24 марта, 16:56

Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу о пожаре в доме в центре Москвы

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве арестовал фигуранта дела о пожаре в доме на улице Николоямской. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчине предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Вину в совершении преступления он ранее признал. При этом во время судебного заседания он возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Я сел за компьютерный стол и стал смотреть фильмы, во время просмотра я курил и, как я сейчас понимаю, уснул. Проснулся я от запаха угара <…> осмотревшись, я увидел пепел на кресле, на котором я сидел, я вскочил, чтобы стряхнуть пепел, однако кресло задымилось", – рассказал обвиняемый.

После этого он вышел на балкон и открыл одну створку, чтобы проветрить, однако кресло загорелось. По словам мужчины, в этот момент он испугался и выбежал из квартиры.

Пожар произошел в жилом доме в центре Москвы утром 23 марта. Возгорание, которое частично охватило лестничную клетку 2-го этажа, выявили и в лифтовом холле.

Из здания эвакуировали 25 человек, в том числе 5 детей. Спустя время пожарные ликвидировали возгорание. В результате ЧП погибли 4 человека.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Расследование контролирует московская прокуратура.

