Задержанный по делу о пожаре в доме в центре Москвы признал вину

Мужчина, задержанный по уголовному делу о пожаре в доме в центре Москвы, признал вину. Об этом сообщает столичное ГСУ Следственного комитета России в мессенджере MAX.

Установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем одним из жильцов дома. По словам мужчины, он курил в квартире и из-за пепла загорелось кресло.

С задержанным проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Пожар произошел в одном из жилых домов на улице Николоямской в Москве утром 23 марта. Возгорание, которое частично охватило лестничную клетку 2-го этажа, выявили и в лифтовом холле.

Из здания эвакуировали 25 человек, в том числе 5 детей. Спустя время пожарные ликвидировали возгорание. В результате ЧП погибли 4 человека.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Расследование дела контролирует московская прокуратура.