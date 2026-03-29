29 марта, 18:36
Университет в иранском Исфахане подвергся ударам США и Израиля
Исфаханский технологический университет в Иране подвергся ударам со стороны США и Израиля, сообщает агентство Fars.
По данным СМИ, ряд зданий вуза был поврежден. Помимо этого, не меньше четырех сотрудников получили травмы. Отмечается, что с начала эскалации конфликта это уже вторая атака на университет.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Тель-Авива и Вашингтона по Тегерану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.
В результате одной из атак в Исфахане оказалось повреждено здание российского генконсульства. Нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. Никто не погиб и не получил серьезных травм из-за нанесенного удара. В служебном здании и жилых квартирах лишь выбиты стекла.