Университет в иранском Исфахане подвергся ударам США и Израиля

Исфаханский технологический университет в Иране подвергся ударам со стороны США и Израиля, сообщает агентство Fars.

По данным СМИ, ряд зданий вуза был поврежден. Помимо этого, не меньше четырех сотрудников получили травмы. Отмечается, что с начала эскалации конфликта это уже вторая атака на университет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после ударов Тель-Авива и Вашингтона по Тегерану 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В результате одной из атак в Исфахане оказалось повреждено здание российского генконсульства. Нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. Никто не погиб и не получил серьезных травм из-за нанесенного удара. В служебном здании и жилых квартирах лишь выбиты стекла.

