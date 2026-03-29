ТАСС: на станции МЦД Ховрино оцеплен участок из-за подозрительной игрушки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Территория оцеплена на станции МЦД Ховрино в Москве из-за бесхозной игрушки. Об этом сообщает ТАСС.

Плюшевый медведь был обнаружен на лавочке на платформе станции. Его оставил неизвестный. В связи с этим в целях безопасности было принято решение оцепить пространство вокруг лавочки. Для проверки ожидают сотрудников оперативных служб.

Ранее поезда задерживались на Кольцевой линии метро из-за падения человека на пути на станции "Краснопресненская". Его своевременно подняли на платформу.

Однако из-за этого инцидента составы были вынуждены снижать скорость для соблюдения интервала. Пассажиров призвали соблюдать правила безопасности в метро, в том числе не подходить к краю платформы.

