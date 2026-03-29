Новости

Новости

29 марта, 13:27

Происшествия

Семь человек пострадали при наезде машины в британском Дерби

Семь человек пострадали при наезде машины в британском Дерби. Об этом говорится в заявлении полиции графства Дербишир, опубликованном на сайте.

Пострадавшие госпитализированы. Несмотря на серьезные травмы, их жизни ничего не угрожает, указали в полиции.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 30-летний уроженец Индии, рассказали правоохранители.

"Расследование обстоятельств инцидента продолжается. Мы рассматриваем различные версии мотива (подозреваемого. – Прим. ред.)", – уточняется в заявлении.

ДТП в центре Дерби произошло 28 марта примерно в 21:30 по местному времени (23:30 по московскому). Гражданам, получившим травмы, сначала оказали первую помощь на месте, а затем доставили в больницу.

До этого один человек погиб в результате наезда автобуса на акции протеста против призыва в армию в Иерусалиме. Еще несколько граждан получили травмы. Водителя транспортного средства задержали полицейские.

Новости мира: в Мексике поезд врезался в двухэтажный автобус

Читайте также


Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

