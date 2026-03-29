Семь человек пострадали при наезде машины в британском Дерби. Об этом говорится в заявлении полиции графства Дербишир, опубликованном на сайте.

Пострадавшие госпитализированы. Несмотря на серьезные травмы, их жизни ничего не угрожает, указали в полиции.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Им оказался 30-летний уроженец Индии, рассказали правоохранители.

"Расследование обстоятельств инцидента продолжается. Мы рассматриваем различные версии мотива (подозреваемого. – Прим. ред.)", – уточняется в заявлении.

ДТП в центре Дерби произошло 28 марта примерно в 21:30 по местному времени (23:30 по московскому). Гражданам, получившим травмы, сначала оказали первую помощь на месте, а затем доставили в больницу.

До этого один человек погиб в результате наезда автобуса на акции протеста против призыва в армию в Иерусалиме. Еще несколько граждан получили травмы. Водителя транспортного средства задержали полицейские.