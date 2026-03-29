29 марта, 12:17 (обновлено 29.03.2026 12:39)Транспорт
Рейсы временно не вылетают из аэропорта Пулково
Петербургский аэропорт Пулково временно не отправляет рейсы и работает лишь на прием самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Это связано с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани. По данным Росавиации, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов судов.
Пассажиров предупредили, что статус рейса они могут узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.
Спустя время аэропорт Пулково принял решение принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.
В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале об объявленной в нескольких районах воздушной опасности. Речь идет про Волховский, Киришский и Тихвинский районы.
В связи с этим скорость мобильного интернета может быть снижена. При этом опасность в Ленобласти объявляется уже второй раз с начала суток.
Во время ночной атаки в Ленобласти было уничтожено 36 БПЛА. В результате в порту Усть-Луга было выявлено возгорание. В настоящее время спасатели занимаются его ликвидацией. При этом о пострадавших при атаке БПЛА не сообщается.