Рейсы временно не вылетают из аэропорта Пулково

Петербургский аэропорт Пулково временно не отправляет рейсы и работает лишь на прием самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Это связано с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе воздушной гавани. По данным Росавиации, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов судов.

Пассажиров предупредили, что статус рейса они могут узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.

Спустя время аэропорт Пулково принял решение принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил в своем телеграм-канале об объявленной в нескольких районах воздушной опасности. Речь идет про Волховский, Киришский и Тихвинский районы.

В связи с этим скорость мобильного интернета может быть снижена. При этом опасность в Ленобласти объявляется уже второй раз с начала суток.

Во время ночной атаки в Ленобласти было уничтожено 36 БПЛА. В результате в порту Усть-Луга было выявлено возгорание. В настоящее время спасатели занимаются его ликвидацией. При этом о пострадавших при атаке БПЛА не сообщается.

