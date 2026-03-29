Собянин рассказал о подготовке специалистов наукоемких отраслей

В Москве уделяют особое внимание подготовке специалистов наукоемких отраслей. Это стратегически необходимо для технологической независимости России, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, ядром повышения квалификации кадров для микроэлектронной отрасли стал Учебный центр НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ). Он является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", а также участником федпроекта "Активные меры содействия занятости" нацпроекта "Кадры".

Центр предлагает более 50 программ, созданных в том числе научными сотрудниками и инженерами, которые участвуют в разработках инновационных решений, материалов и оборудования. Градоначальник подчеркнул, что каждая программа содержит современные образовательные технологии. Среди них – учебные фильмы, виртуальные тренажеры, электронные модели и приемами анимации и 3D-прототипирования.

Собянин отметил важность того, что участники курсов сразу получают практический опыт и работают с актуальными данными, которые были получены во время научно-исследовательских и опытных конструкторских работ.

Заявки в НИИМЭ поступают от предприятий со всей страны. Обучение там уже прошли свыше 200 представителей ведущих российских микроэлектронных предприятий – это помогает расширять применение передовых технологий в отрасли, добавил мэр.

Ранее Собянин вручил премии правительства Москвы за 2025 год молодым ученым. Он уточнил, что развитие науки всегда было приоритетной задачей государства. Глава города подчеркнул необходимость прогресса для технологического суверенитета и безопасности страны.