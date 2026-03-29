Новости

Новости

29 марта, 12:06

Культура

Правительство увеличило размер президентских грантов в области культуры и искусства

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому размер президентских грантов в области культуры и искусства вырос на 4%. Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

Подобные выплаты каждый год получают 108 основных культурных организаций, в том числе музыкальные и театральные коллективы, а также творческие вузы, которые готовят специалистов в области музыкального, театрального, изобразительного и хореографического искусства, кинематографии, архитектуры и литературного творчества.

Из указа президента РФ следует, что всего размер бюджетных ассигнований на предоставление гражданам грантов с этого года достигает более 9,3 миллиарда рублей. Это необходимо для сохранения и укрепления кадрового потенциала ключевых организаций в сфере культуры и искусства.

Ранее правительство РФ в 10 раз увеличило размер студенческой стипендии имени Виктора Черномырдина – с 1,5 до 15 тысяч рублей в месяц. Также с 5 до 15 тысяч рублей выросла ежемесячная стипендия имени Евгения Примакова.

