Кабмин РФ утвердил перечень специальностей для президентской стипендии

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Российское правительство утвердило список из 300 приоритетных для научно-технологического развития страны специальностей для получения президентской стипендии, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что Владимир Путин ранее поручил увеличить сумму выплаты до 30 тысяч рублей.

"В первую очередь это оказались математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело, технология, оборона, безопасность, медицина, сельское хозяйство, образование и педагогика", – уточнил председатель правительства.

Ранее кабмин в 10 раз увеличил размер студенческой стипендии имени Виктора Черномырдина – с 1,5 до 15 тысяч рублей в месяц. Также с 5 до 15 тысяч рублей выросла ежемесячная стипендия имени Евгения Примакова.

До этого в России учредили стипендию имени Владимира Жириновского. Она будет назначаться студентам и аспирантам, имеющим особые достижения в области востоковедения и госуправления. Размер выплаты для студентов составит 16 тысяч рублей, для аспирантов – 20 тысяч.