Актер Никита Кологривый учредил именную стипендию для студентов ГИТИСа

Фото: телеграм-канал "ГИТИС"

Актер театра и кино Никита Кологривый ввел именную стипендию для студентов актерского факультета. Об этом сообщили в телеграм-канале института.

Сам актер рассказал, что учредить стипендию его подтолкнули воспоминания о студенческой жизни, когда он нуждался в материальной поддержке.

"Именно поэтому я считаю, что, пока у меня есть возможность, нужно стараться помогать. Сейчас я бы хотел стать тем, кого не было у меня", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый стал самым популярным актером 2024 года по версии рейтинга платформы "Кинопоиск".

Высокую популярность артиста связывают с большим количеством проектов, в которых он участвовал, например в сериалах "Два холма", "Комбинация" и "Жизнь по вызову". Второе и третье места рейтинга заняли Джейсон Стэйтем и Леонардо ДиКаприо.

