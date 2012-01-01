Юрий Стоянов объяснил скандальное поведение Никиты Кологривого звездной болезнью

Юрий Стоянов раскрыл причины эпатажного поведения актера Никиты Кологривого: по мнению создателя программы "Городок", 30-летний артист познал вкус славы слишком рано и не был готов к бешеной популярности. Как проявлялся "эффект Кологривого", расскажет Москва 24.
"Славы больше, чем ума"
Премьера нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" состоялась год назад. Роль Кащея принесла Никите Кологривому славу, многомиллионную армию поклонников и сделала его одним из самых востребованных актеров в российском кинематографе. Однако после этого, по мнению некоторых коллег и аудитории, артист начал вести себя вызывающе.
На днях актер Юрий Стоянов в эфире "Шоу Воли" объяснил, почему его младший коллега постоянно оказывается в центре скандалов. По мнению мэтра, 30-летний артист просто не был готов к популярности, которая обрушилась на него после выхода сериала.
При этом звезда "Вампиров средней полосы" отметил, что Кологривый – великолепный артист с хорошей природой.
"Не "Оскар", ребят"
В январе этого года молодой актер дал скандальное интервью в эфире "Подкаста №1", в котором пренебрежительно отозвался о менее опытных коллегах по сериалу "Слово пацана". Например, Кологривый не оценил игру исполнителей главных ролей Рузиля Минекаева и Леона Кемстача.
Кроме того, ранее артист выразил недовольство тем, что в киноиндустрию попадают люди без профессионального образования, упомянув в этом контексте Александру Бортич.
Досталось от "Кащея" и Даниле Козловскому: Кологривый прокомментировал фильм "Духless" и поделился мнением, что играть брутального красавца в дорогом костюме не составит труда актеру с привлекательной внешностью. Свои размышления Никита закончил фразой: "Я разобью тысячу таких лжеартистов".
Разозлил Ярмольника
В начале года в интервью "Пятому каналу" артист и вовсе заявил, что ему не нравятся признанные мэтры советского кино Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский, и назвал их роли "скучными". Близкий друг Абдулова Леонид Ярмольник вступился за товарища в медийном пространстве и дал журналистам жесткий ответ.
И если ссора с Ярмольником была заочной, то с телеведущим Александром Гордоном артист сцепился прямо в эфире в феврале 2024-го. В рамках авторской программы "Закрытый показ" Гордон попросил Никиту дать оценку картине "Подельники", но актер не сумел сделать это кратко. Тогда ведущий поторопил Кологривого и предложил закончить мысль. После непродолжительной словесной перепалки "Кащей" демонстративно покинул студию.
Укусил, потому что устал
А в марте этого года артист "отличился" в Новосибирском баре: "под градусом" Никита приставал к хостес и укусил одну из девушек за ногу, а также ввязался в потасовку с охранниками.
Актера тогда арестовали на семь суток за мелкое хулиганство. Кологривый поспешил извиниться перед пострадавшей, а также записал видео для своих соцсетей, где назвал причинами поступка усталость и эмоциональное выгорание.
Позже артист признавался, что из-за инцидента у него сорвалось несколько контрактов, однако вскоре все наладилось. Сейчас он задействован едва ли не в десятке кинопроектов.