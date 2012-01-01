Юрий Стоянов объяснил скандальное поведение Никиты Кологривого звездной болезнью

Юрий Стоянов раскрыл причины эпатажного поведения актера Никиты Кологривого: по мнению создателя программы "Городок", 30-летний артист познал вкус славы слишком рано и не был готов к бешеной популярности. Как проявлялся "эффект Кологривого", расскажет Москва 24.

"Славы больше, чем ума"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Премьера нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" состоялась год назад. Роль Кащея принесла Никите Кологривому славу, многомиллионную армию поклонников и сделала его одним из самых востребованных актеров в российском кинематографе. Однако после этого, по мнению некоторых коллег и аудитории, артист начал вести себя вызывающе.

На днях актер Юрий Стоянов в эфире "Шоу Воли" объяснил, почему его младший коллега постоянно оказывается в центре скандалов. По мнению мэтра, 30-летний артист просто не был готов к популярности, которая обрушилась на него после выхода сериала.



Юрий Стоянов актер, юморист, телеведущий "Эффект Кологривого" – это когда славы больше, чем ума. При этом актеру и не надо быть мыслителем. Артист не должен думать, он должен уметь умно чувствовать. В этом и состоит суть актерской профессии, а думать должен режиссер.

При этом звезда "Вампиров средней полосы" отметил, что Кологривый – великолепный артист с хорошей природой.

"Не "Оскар", ребят"

В январе этого года молодой актер дал скандальное интервью в эфире "Подкаста №1", в котором пренебрежительно отозвался о менее опытных коллегах по сериалу "Слово пацана". Например, Кологривый не оценил игру исполнителей главных ролей Рузиля Минекаева и Леона Кемстача.



Никита Кологривый актер Работы не такие-то и пронзительные, что прям – вах, кошмар, "Оскар"! Ну, не "Оскар", ребят, не "Оскар". Хорошо, прикольно, но пацанам играть пацанов не так-то сложно. Вот честно, если бы они сыграли аутиста или какого-то военного или показали навык хирурга, врача, спасателя... Давайте не возвышать того, чего нет.

Кроме того, ранее артист выразил недовольство тем, что в киноиндустрию попадают люди без профессионального образования, упомянув в этом контексте Александру Бортич.

Досталось от "Кащея" и Даниле Козловскому: Кологривый прокомментировал фильм "Духless" и поделился мнением, что играть брутального красавца в дорогом костюме не составит труда актеру с привлекательной внешностью. Свои размышления Никита закончил фразой: "Я разобью тысячу таких лжеартистов".

Разозлил Ярмольника

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В начале года в интервью "Пятому каналу" артист и вовсе заявил, что ему не нравятся признанные мэтры советского кино Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский, и назвал их роли "скучными". Близкий друг Абдулова Леонид Ярмольник вступился за товарища в медийном пространстве и дал журналистам жесткий ответ.





Леонид Ярмольник актер, продюсер, теле- и радиоведущий Я могу просто ответить: мне его жалко. Этого человека, этого Кологривого жалко. Я думаю, что он дурак. Все. Если, занимаясь этой профессией, он не понимает, до какой степени талантлив и уникален Смоктуновский и до какой степени пронзителен, точен, обаятелен Абдулов, то мне его жалко. И я бы на его месте завязал с профессией. Хотя бы для того, чтобы его не сравнивали со Смоктуновским и с Абдуловым.

И если ссора с Ярмольником была заочной, то с телеведущим Александром Гордоном артист сцепился прямо в эфире в феврале 2024-го. В рамках авторской программы "Закрытый показ" Гордон попросил Никиту дать оценку картине "Подельники", но актер не сумел сделать это кратко. Тогда ведущий поторопил Кологривого и предложил закончить мысль. После непродолжительной словесной перепалки "Кащей" демонстративно покинул студию.

Укусил, потому что устал

А в марте этого года артист "отличился" в Новосибирском баре: "под градусом" Никита приставал к хостес и укусил одну из девушек за ногу, а также ввязался в потасовку с охранниками.

Актера тогда арестовали на семь суток за мелкое хулиганство. Кологривый поспешил извиниться перед пострадавшей, а также записал видео для своих соцсетей, где назвал причинами поступка усталость и эмоциональное выгорание.

Позже артист признавался, что из-за инцидента у него сорвалось несколько контрактов, однако вскоре все наладилось. Сейчас он задействован едва ли не в десятке кинопроектов.