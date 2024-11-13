Baza: актер Кологривый просит за рекламу около 12 миллионов рублей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В своем райдере актер Никита Кологривый просит за съемку в рекламе около 12 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Baza.

Один из ключевых пунктов договоров – это вопрос передвижения. СМИ отмечает, что Кологривый предпочтет любой самолет "Суперджету", строка об этом в райдере выделена жирным шрифтом.

Кроме того, от гримеров Кологривый требует знать все о его коже и использовать индивидуальные упаковки средств для снятия и нанесения грима. Если съемки проходят в ночное время или в холодный период года, заказчик должен обеспечить наличие термобелья и теплой одежды для актера.

В случае, когда съемочный процесс проходит в помещении, у Кологривого должна быть отдельная комната с большой кроватью, туалетом, душем, столиком, чайником, дезинфектором для рук и салфетками.

Согласно райдеру, съемки на природе должны проходить при наличии вагончика премиум-класса.

Помимо этого, если на площадке присутствует большое количество людей, Кологривый должен быть под присмотром двух охранников.

Актер предпочитает питаться исключительно в ресторанах. По завершении съемок водитель доставляет его в пятизвездочный отель, где он занимает номер класса люкс.

Между тем Валерий Меладзе поднял стоимость выступления на корпоративе до 15,5 миллиона рублей. При этом райдер у исполнителя скромный: он может остановиться даже в 4-звездочном отеле. В номере должна быть маленькая баночка варенья из черешни и чай. В гримерке должны стоять две бутылки Macallan 12-летней выдержки и Coca Cola.