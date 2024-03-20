"Врачам надо показать": коллеги Кологривого осудили его дебош в баре Новосибирска

Актера Никиту Кологривого задержала полиция Новосибирска после дебоша в местном баре, который он устроил в ночь с 18 на 19 марта. Будучи нетрезвым, звезда сериала "Слово пацана" укусил девушку и полез в драку с сотрудниками заведения, рассказали очевидцы. Подробности скандала и реакция на него знаменитостей и общественников – в нашем материале.

"Все были в шоке"

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый устроил дебош в одном из баров родного Новосибирска в ночь с 18 на 19 ноября. Судя по видео с камер наблюдения, которое разошлось в Сети, актер подрался с сотрудниками ресторана, сбивал предметы со столов, а затем снял с себя футболку. По данным СМИ, Кологривый также подошел к сотруднице заведения, лег к ней на колени и предложил вместе продолжить вечер. Услышав отказ, он укусил ее за ногу и стал заламывать руки. Кроме того, артист якобы приставал к девушке.

Один из владельцев заведения рассказал RT, что в итоге Кологривого увели друзья.





один из владельцев бара На видео с камер хорошо видно, как он себя вел. Все были в шоке, честно говоря. Как такового ущерба от его действий заведению не причинено, уронил пару тарелок. Охраны у нас нет, мы вызвали ее по телефону. Пока она была в пути, актера увели из бара его друзья.

Агент Кологривого рассказала, что инцидент в итоге уладили "по обоюдному согласию сторон". Однако днем 20 марта в отель, где остановился артист, приехали сотрудники полиции и попросили его проехать в отделение. Перед тем как зайти в участок, Кологривый рассказал журналистам НГС, что у него "хороший настрой". Но через несколько часов его вывели под конвоем, погрузили в машину и доставили в спецприемник. Там он будет находиться до решения суда: на Кологривого завели административное дело о мелком хулиганстве, сообщили в ГУ МВД по региону. Теперь ему может грозить арест на 15 суток или штраф от 500 до 1 000 рублей.



Актера Никиту Кологривого привезли в отдел полиции Новосибирска

После произошедшего журналисты заметили, что актера убрали с афиши гала-концерта "Жванецкий", который должен состояться 31 марта. По данным СМИ, его менеджер сам связался с организаторами и попросил об этом.

Это была не первая скандальная выходка артиста в родном Новосибирске. Кологривый приехал туда на открытие фестиваля "Семейные традиции". В местном кинотеатре "Победа" 16 марта он встретился с поклонниками, однако от площадки мероприятия остался не в восторге и пригрозил покинуть ее, сообщили СМИ.





Никита Кологривый актер Организаторы очень плохие, извините. Вынужден покинуть этот замечательный кинотеатр, потому что здесь не умеют встречать гостей, к сожалению.

В пресс-службе Корпорации развития Новосибирской области объяснили, что недопонимание произошло между руководством кинотеатра и одним из членов команды Кологривого. Конфликт в итоге уладили, и артист вернулся к фан-встрече.

Кологривый и ранее отличался неоднозначным поведением. К примеру, он устроил словесную перепалку с Александром Гордоном на программе телеведущего "Закрытый показ", после чего покинул студию. Кроме того, в интервью Пятому каналу Кологривый заявил, что ему не нравятся Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов, так как их роли "всегда были ему скучны".

"Никакого уважения к людям"

Фото: Агентство Москва/Сергей Ведяшкин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин направил письмо генпрокурору Игорю Краснову с просьбой возбудить против Кологривого уголовное дело по статье "Хулиганство", сообщил телеграм-канал Baza (прикрепив скриншот документа). По мнению общественника, подобное поведение недопустимо и должно быть строго наказано. Знаменитости обязаны быть примером для своих поклонников, сказано в обращении.

Актриса Людмила Поргина – жена Николая Караченцева, с которым ранее в Сети сравнивали Кологривого, – призналась, что ее шокировало поведение молодого артиста, сообщает телеканал "360".

"Для того чтобы быть похожим на Колю, нужно иметь талант на сцене! И в кинематографе играть разнообразные роли, петь, танцевать, двигаться прекрасно. А вместо этого он кусает официантку – какой-то маразм <…> Он может просто погубить себя", – сказала она.

В свою очередь, актер Леонид Ярмольник в разговоре с журналистами назвал Кологривого "нездоровым".





Леонид Ярмольник актер Ребята, его врачам надо показать. Я не хочу его обсуждать. <…> Он сам свою судьбу делает. <…> Нет, он не здоровый, а то, что он талантливый, это еще вопросительно. Он ни с того ни с сего сошел с ума, от чего – я не знаю. Ему и Смоктуновский не нравится, и Абдулов. Я не хочу это обсуждать.

Депутат Тюменской областной Думы Иван Вершинин, ранее предлагавший рассмотреть Кологривого на роль Владимира Жириновского в биографическом фильме, предположил в своем телеграм-канале, что артист уже начал сильно погружаться в роль.

"Вряд ли эта история помешает ему в конкурсе на роль молодого Жириновского, который, как мы все помним, тоже был тот еще холерик. Но призываю артиста не увлекаться!" – написал Вершинин.

А депутат Госдумы от Новосибирской области Виктор Игнатов в разговоре с НГС заявил, что Кологривый просто не справляется со свалившейся на него популярностью.





Виктор Игнатов депутат Госдумы от Новосибирской области Никакого уважения к людям и несоблюдение элементарных норм приличия. Современные медийные технологии часто приносят популярность молодым и недостаточно зрелым людям. Пора уже перестать просто наблюдать, как еще одна знаменитость не справляется с медными трубами.

Игнатов добавил, что публичные люди должны нести более жесткое наказание за нарушения. Потому что они примеры для подражания у широкого круга лиц, в том числе молодежи, заключил он.