Актеру Кологривому может грозить арест на 15 суток

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Актеру Никите Кологривому, которого задержали в Новосибирске за дебош в местном кафе, может грозить арест на 15 суток. Об этом заявил продюсер и член экспертного Совета по культуре молодежного парламента при ГД Павел Рудченко, сообщает телеканал "360".

По его словам, за правонарушения Кологривый может получить не разрыв контрактов и вычеркивание из проектов, а арест или штраф от 500 до тысячи рублей. Он указал, что, используя инструменты черного пиара, звезды должны думать о последствиях, о влиянии своего поведения на поколение, думать не только о выгоде, гонорарах и заработке, но и о культурной нагрузке. Он пожаловался, что зарабатывать на населении, концертах и рекламных контрактах горазды все, а как вести себя подобающим образом – многие начинают уступать.

Рудченко считает, что российскому обществу не хватает артистов, которые с настоящим пониманием относятся к важности своей профессии и ее воздействия на окружающих. Он уверен, что равняться нужно на таких личностей, как Иосиф Кобзон или Лев Лещенко, за которыми никто не припомнит подобных историй.

В свою очередь, общественный деятель Андрей Ковалев сказал, что Кологривый может повторить судьбу Михаила Ефремова. По его словам, чтобы этого не произошло, надо отправить Кологривого в тюрьму на три года в колонию строгого режима. По его мнению, это пойдет ему на пользу и заставит взглянуть на свое поведение с другой стороны.

Также юрист, общественник Антон Прохоров объяснил, почему звезде сериала "Слово пацана" общественность прощает больше, чем другим звездам вроде Филиппа Киркорова или Лолиты Милявской. Он отметил, что Кологривого почти никто не знает, а поступки людей, которых каждый день видят по телевизору, выглядят как предательство.

"Да, конечно, нужно судить поступки по уголовной или административной статье, как любое дебоширство и пьяные выходки. Но не стоит надеяться, что это как-то всколыхнет общественность", – указал эксперт.

Кроме того, актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий, общественно-политический деятель Леонид Ярмольник в беседе с "360" призвал Кологривого показать врачам.

"Нет, он не здоровый, а то, что он талантливый, это еще вопросительно. Он ни с того ни с сего сошел с ума, от чего – я не знаю. Ему и (российский актер

Иннокентий Смоктуновский. – Прим. ред.) Смоктуновский не нравится, и (российский актер Александр Абдулов. – Прим. ред.) Абдулов. Я не хочу это обсуждать", – указал он.

Актриса Людмила Поргина заявила, что Кологривый погубит и себя, и карьеру, если не остановится. По ее словам, чтобы быть похожим на актера Николая Караченцова, нужно иметь талант на сцене, а в кинометографе играть разнообразные роли, петь и танцевать.

"А вместо этого он кусает официантку – какой-то маразм", – отметила Поргина.

Собеседница "360" считает, что с актером должен поговорить "видный человек" из театральной или киноиндустрии, чтобы он понял, что из-за подобных поступков с ним прекратят работать.

"Надо ему помочь, чтобы он разобрался в самом себе. Очень рано у него звездная болезнь началась", – резюмировала Поргина.

Более того, в разговоре с "360" режиссер фильма о Владимире Жириновском Александр Баранов отметил сходство между актером и основателем ЛДПР. По его мнению, Жириновский таким и был, а Кологривый вошел в эту роль. Баранов уточнил, что актера на роль политика еще не утвердили, его кандидатура находится на рассмотрении. С его слов, на роль молодого Жириновского есть два или три кандидата, у всех одинаковые шансы.

В заключение он сказал, что работа над сценарием фильма уже началась, но говорить о дате начала съемок еще рано.

По информации РИА Новости, полицейские вывели актера Кологривого из отдела полиции "Центральный" в Новосибирске, посадили в "Газель" и увезли. По данным агентства, его вывели через заднее крыльцо, также он не стал общаться с журналистами.

Ранее СМИ писали, что Никита Кологривый устроил дебош, в ходе которого он снимал с себя одежду, кидался на людей и укусил официантку. По словам сотрудников заведения, актер был пьян, нецензурно выражался и пытался подраться с персоналом.

Позже владельцы общепита написали заявление в полицию, в МВД РФ по региону подтвердили факт обращения. Правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

Также агент Кологривого прокомментировала, что с руководством бара удалось все уладить.

Актера Никиту Кологривого задержали в Новосибирске