Кологривый устроил дебош в новосибирском баре

Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Актер сериала "Слово пацана" Никита Кологривый устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Об этом пишет RT со ссылкой на заведение.

СМИ выяснило, что артист снимал с себя одежду, кидался на людей и укусил официантку. Сотрудники бара рассказали, что Кологривый был пьян, выражался матерными словами и пытался устроить драку с персоналом.

Один из владельцев заведения поделился, что камеры видеонаблюдения зафиксировали поведение актера. Он также признался, что все были шокированы действиями Кологривого.

"Как такового ущерба от его действий заведению не причинено, уронил пару тарелок. Охраны у нас нет, мы вызвали ее по телефону. Пока она была в пути, актера увели из бара его друзья", – сказал один из владельцев бара.

На Кологривого написали заявление в полицию, пишет издание. В МВД России по Новосибирской области подтвердили факт обращения владельцев бара. В настоящий момент правоохранители проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее Кологривый и телеведущий Александр Гордон устроили перепалку в эфире на Первом канале. Гордон попросил актера рассказать о скорой премьере его фильма. Озвученный Кологривым синопсис не устроил ведущего, после чего он сказал, что не пошел бы в кинотеатр. Комментарий ведущего разозлил актера, и он покинул студию.



"Откройте, Давид": Никита Кологривый