Агент Кологривого подтвердила информацию о конфликте с участием актера в баре

Фото: ТАСС/Сергей Петров/NEWS.ru

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый действительно был участником конфликта в баре Новосибирска. Это в беседе с RT подтвердила агент актера.

По ее словам, с руководством бара удалось все уладить.

"Другого комментария у нас не будет", – добавила она.

В свою очередь, работники заведения рассказали "Абзацу", что конфликт произошел в ночь с 18 на 19 марта. По их словам, актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проявлял сексуальный интерес к одной из официанток, применял физическую силу к другим сотрудникам бара, в результате чего пострадали два парня.

По данным издания, Кологривый лег на колени официантки и начал уговаривать ее провести ночь вместе, однако девушка отказала ему. Тогда отвергнутый актер якобы укусил ее за ногу. Свидетели, отметили в СМИ, также утверждают, что он начал заламывать руки девушке.

Журналисты отметили, что Кологривый не извинился за свое поведение.

Один из владельцев заведения ранее рассказал RT, что все были поражены поведением актера. При этом он уточнил, что произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В управлении МВД РФ по Новосибирской области организовали проверку по факту случившегося.



"Откройте, Давид": Никита Кологривый