Никиту Кологривого поместили в спецприемник после дебоша в баре Новосибирска

Фото: телеграм-канал Baza

На актера сериала "Слово пацана" Никиту Кологривого составили протокол о мелком хулиганстве после дебоша в одном из баров Новосибирска, артиста поместили в спецприемник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Там Кологривый будет находиться до решения суда, уточнили в ведомстве.

20 марта в СМИ появилась информация о том, что актер устроил дебош в баре Новосибирска, в ходе которого он снимал с себя одежду, кидался на людей и укусил официантку. Сотрудники заведения заверили, что Кологривый был пьян, нецензурно выражался и пытался подраться с персоналом.

Владельцы бара написали заявление в полицию. В МВД организовали проверку обстоятельств инцидента.

Агент Кологривого подтвердила информацию о том, что актер участвовал в конфликте в общепите. Она добавила, что с руководством бара удалось все уладить.

Комментируя новости о Кологривом, продюсер и член экспертного Совета по культуре молодежного парламента при ГД Павел Рудченко указал, что актеру может грозить арест на 15 суток. Используя механизмы черного пиара, звезды обязаны думать о последствиях и влиянии своего поведения на поколение, подчеркнул он.

Актера Никиту Кологривого привезли в отдел полиции Новосибирска