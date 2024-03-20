20 марта, 15:12Шоу-бизнес
Никиту Кологривого поместили в спецприемник после дебоша в баре Новосибирска
Фото: телеграм-канал Baza
На актера сериала "Слово пацана" Никиту Кологривого составили протокол о мелком хулиганстве после дебоша в одном из баров Новосибирска, артиста поместили в спецприемник. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Там Кологривый будет находиться до решения суда, уточнили в ведомстве.
20 марта в СМИ появилась информация о том, что актер устроил дебош в баре Новосибирска, в ходе которого он снимал с себя одежду, кидался на людей и укусил официантку. Сотрудники заведения заверили, что Кологривый был пьян, нецензурно выражался и пытался подраться с персоналом.
Владельцы бара написали заявление в полицию. В МВД организовали проверку обстоятельств инцидента.
Агент Кологривого подтвердила информацию о том, что актер участвовал в конфликте в общепите. Она добавила, что с руководством бара удалось все уладить.
Комментируя новости о Кологривом, продюсер и член экспертного Совета по культуре молодежного парламента при ГД Павел Рудченко указал, что актеру может грозить арест на 15 суток. Используя механизмы черного пиара, звезды обязаны думать о последствиях и влиянии своего поведения на поколение, подчеркнул он.
Актера Никиту Кологривого привезли в отдел полиции Новосибирска
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