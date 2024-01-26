Российского актера Никиту Кологривого внесли в базу украинского "Миротворца"

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Актера Никиту Кологривого, известного ролями в фильме "По щучьему велению" и в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Причинами включения в перечень назвали "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также поддержку России. По мнению создателей базы, Кологривый "сознательно нарушил границы Украины", приняв участие в съемках фильма "Черная весна" на территории Крыма.

На сайте вместе с данными Кологривого указана информация о его бывшей супруге – Александрине Питиримовой. Включение в базу датируется 29 декабря 2023 года.

Ранее в базу украинского "Миротворца" включили блогера и рэп-исполнительницу Instasamka (Дарью Зотееву). В карточке дела говорилось, что она якобы является "соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан".

