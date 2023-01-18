Арестовича внесли в базу "Миротворца"

Фото: youtube.com/Alexey Arestovych

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович попал в базу украинского сайта "Миротворец", сообщает газета "Коммерсант".

По данным издания, в карточке Арестовича говорится, что он является профессиональным провокатором, который проводит "публичные информационные диверсии". Также указывается, что он дискредитировал украинские госорганы и участвовал в "актах гуманитарной агрессии" против Украины и мероприятиях, что подрывают обороноспособность страны через деморализацию вооруженных сил.

Впервые о появлении Арестовича в базе "Миротворец" стало известно в январе прошлого года.

Сайт "Миротворец" создали в августе 2014 года. Там публикуются личные данные людей и организаций, деятельность которых администраторы ресурса расценивают как угрозу безопасности Украины. В России сайт заблокировали по решению суда.

Ранее Арестович сообщил, что подал в отставку с поста советника офиса президента Украины. По его словам, таким образом он продемонстрировал пример принципиального поведения после допущенной им ошибки в ситуации с подрывом жилого дома в Днепропетровске.

Арестович назвал причиной ЧП в Днепропетровске работу украинских систем противовоздушной обороны, которые сбили ракету, в дальнейшем упавшую на жилой дом. После этого в адрес советника офиса Зеленского последовала критика.

Позже он принес извинения за допущенную ошибку и заявил, что полученная в его адрес критика несопоставима с последствиями его высказываний. Шквал негативной реакции Арестович назвал работой украинской оппозиции, желающей завоевать авторитет в преддверии выборов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать отставку Арестовича. Представитель Кремля призвал не комментировать служебные назначения Украины, а заниматься делами России.



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