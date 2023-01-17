Арестович извинился за слова об ответственности ПВО за взрыв дома в Днепропетровске

Фото: телеграм-канал Arestovich/Official

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович принес извинения за заявление о том, что причиной подрыва жилого дома в Днепропетровске стала работа украинской системы ПВО.

В минувшую субботу, 14 января, украинские СМИ сообщили о разрушении подъезда жилого дома в Днепропетровске. Тогда Арестович уточнил, что на дом упала ракета, сбитая украинскими ПВО.

"Я приношу искренние извинения пострадавшим и их родственникам, жителям Днепра и всем, кого глубоко ранила моя преждевременная ошибочная версия причины удара", – написал Арестович в своем телеграм-канале.

Советник главы офиса Зеленского сообщил, что объем полученной им негативной реакции не сопоставим с последствиями его высказываний в эфире. Он считает, что подобным образом оппозиционная сторона на Украине атакует власть и зарабатывает авторитет в преддверии выборов.

ЧП с обрушением дома в Днепропетровске прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, российские военные не причастны к произошедшему, поскольку объекты жилой инфраструктуры не являются их целями в ходе спецоперации.

Удары, уточнил представитель Кремля, ВС РФ наносят по военным целям.



Песков отреагировал на сообщения об обрушении дома в Днепропетровске

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