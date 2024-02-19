Режиссер фильма о Жириновском заявил, что Кологривый является одним из кандидатов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Режиссер Александр Баранов сообщил, что исполнитель главной роли в фильме о Владимире Жириновском пока не был утвержден. Сыграет ли российский актер Никита Кологривый основателя ЛДПР, станет понятно только после проб, подчеркнул он.

"Пока актерских проб еще не было. Все знают только о том, что он очень сильно похож (на Жириновского. – Прим. ред.). Поэтому, конечно, он будет на пробах как кандидат один или два, посмотрим", – приводит РИА Новости его слова.

Баранов считает, что действующий лидер ЛДПР Леонид Слуцкий мог встретиться с актером, чтобы убедиться в его схожести с Жириновским.

Ранее в пресс-службе главы ЛДПР рассказали, что на роль Жириновского в новом биографическом фильме могут взять Кологривого. Сам актер выразил уверенность в том, что сможет лучше других артистов передать образ основателя партии.

Картина расскажет о лидере первой политической партии современной России и раскроет для молодого поколения жизненный путь Жириновского.



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