"Ростех" пригласил Кологривого на экскурсию после отказа от "Суперджета"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Госкорпорация "Ростех" предложила актеру Никите Кологривому экскурсию по Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) после информации о том, что актер отказывается летать на "Суперджете", сообщает ТАСС.

Представители "Ростеха" пообещали объяснить Кологривому, почему "Суперджет" в современности является одним из самых надежных самолетов гражданской авиации. Кроме того, актеру расскажут историю российской авиации.

Ранее телеграм-канал Baza опубликовал райдер Кологривого. Один из ключевых пунктов договоров – это вопрос передвижения. Оказалось, что Кологривый предпочтет любой самолет "Суперджету", строка об этом в райдере выделена жирным шрифтом.

Помимо этого, там прописаны условия съемок на природе, в холодных погодных условиях и помещении. Например, съемки на природе должны проходить при наличии вагончика премиум-класса.

