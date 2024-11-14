14 ноября, 14:28Шоу-бизнес
"Ростех" пригласил Кологривого на экскурсию после отказа от "Суперджета"
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Госкорпорация "Ростех" предложила актеру Никите Кологривому экскурсию по Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) после информации о том, что актер отказывается летать на "Суперджете", сообщает ТАСС.
Представители "Ростеха" пообещали объяснить Кологривому, почему "Суперджет" в современности является одним из самых надежных самолетов гражданской авиации. Кроме того, актеру расскажут историю российской авиации.
Ранее телеграм-канал Baza опубликовал райдер Кологривого. Один из ключевых пунктов договоров – это вопрос передвижения. Оказалось, что Кологривый предпочтет любой самолет "Суперджету", строка об этом в райдере выделена жирным шрифтом.
Помимо этого, там прописаны условия съемок на природе, в холодных погодных условиях и помещении. Например, съемки на природе должны проходить при наличии вагончика премиум-класса.
"Откройте, Давид": Никита Кологривый