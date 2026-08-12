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12 августа, 10:21

Происшествия

В Чите объявили режим ЧС из-за подтоплений после дождей

Фото: MAX/"Мэр Читы Инна Щеглова"

В Чите введен режим чрезвычайной ситуации. Причиной стали подтопления жилых домов и приусадебных участков после проливных дождей, сообщает News.ru со ссылкой на канал главы города Инны Щегловой в MAX.

По ее словам, решение принято по итогам оперативного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в Татарстане сильный ветер и ливень привели к падению 23 деревьев и подтоплениям. В частности, были зафиксированы подтопления уличной дорожной сети в Камско-Устьинском и Апастовском районах. В поселке Апастово вода залила 9 участков и 2 жилых дома.

Также из-за непогоды сорвало кровли 3 жилых домов, надворных построек и магазина. Была частично отключена электроэнергия.

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