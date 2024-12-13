Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Никита Кологривый стал самым популярным российским актером 2024 года по версии рейтинга платформы "Кинопоиск", пишет Peopletalk.

Высокую популярность артиста связывают с большим количеством проектов, в которых он участвовал, например, в сериалах "Два холма", "Комбинация" и "Жизнь по вызову". Второе и третье место после Кологривого разделили Джейсон Стэйтем и Леонардо ДиКаприо.

Тем временем первое место среди актрис заняла Ана де Армас, сыгравшая наемницу в грядущем экшне "Балерина" франшизы "Джон Уик". После нее в списке разместились Юлия Снигирь и Маргарет Куолли.

В рейтинге режиссеров, в свою очередь, по итогам года выше всех расположился Гай Ричи. В 2024-м он выпустил фильм "Министерство неджентльменских дел". Квентин Тарантино оказался на второй позиции, а Хаяо Миядзаки – на третьей.

Ранее в СМИ появился райдер Кологривого. Благодаря этому выяснилось, что за съемку в рекламе он просит около 12 миллионов рублей.

Один из ключевых пунктов договоров – это вопрос передвижения. Кологривый предпочтет любой самолет "Суперджету", строка об этом в райдере выделена жирным шрифтом. Кроме того, от гримеров актер требует знать все о его коже и использовать индивидуальные упаковки средств для снятия и нанесения грима.

