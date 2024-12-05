Слуцкий анонсировал старт съемок сериала про Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Съемки сериала о жизни основателя ЛДПР Владимира Жириновского начнутся в ближайший год. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

Политик заверил, что сериал обязательно будет. Однако Слуцкий не стал выдавать все секреты. Кроме того, по некоторым вопросам окончательное решение еще не принято, добавил он.

По словам Слуцкого, существуют еще несколько сценариев, по каждому из которых снимут отдельные фильмы. Он отметил важность максимально точной передачи образа Жириновского, каким он был в реальной жизни.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. В феврале 2024-го ЛДПР заявила о планах снять о политике художественный фильм. Картина расскажет об основателе первой политической партии современной России и раскроет для молодого поколения его жизненный путь.

В свою очередь, актер Никита Кологривый выразил надежду принять участие в фильме про Жириновского и сыграть в нем главную роль. Между тем режиссер проекта Александр Баранов рассказывал, что Кологривый рассматривался в качестве кандидата на роль. Если руководство ЛДПР будет не против, то актера не лишат возможности сыграть лидера партии.