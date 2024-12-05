Слуцкий назвал вбросом вопрос о выдвижении дочери Жириновского на выборы в Госдуму

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Вопрос о выдвижении дочери основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасии Боцан-Харченко на выборы в Госдуму не обсуждался, заявил ТАСС председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, речь идет об информационных вбросах.

"Вопросы ее выборов, всякие прочие вопросы: вхождение в какие-то руководящие органы и тому подобное, – это вбросы, которые у нас на самом деле не обсуждаются. И Анастасия Владимировна на это не претендует", – сказал Слуцкий.

СМИ писали, что Боцан-Харченко станет кандидатом от ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026-м. При этом информацию подтвердил замруководителя партии Станислав Наумов, назвав дочь Жириновского "ключевой частью проекта".

Однако накануне замруководителя центрального аппарата партии Элеонора Кавшар также опровергла выдвижение Анастасии Боцан-Харченко в Госдуму в 2026 году. Она указала, что дочь Жириновского является членом команды, но о выдвижении пока разговоров нет. По ее словам, Боцан-Харченко в данный момент участвует в жизни партии по направлению сохранения наследия Жириновского.

Недавно Боцан-Харченко стала управляющей Фондом Жириновского, также она активный участник подготовки мероприятий к 35-летию партии, в том числе выставки на ВДНХ, подготовки 80-летия основателя ЛДПР.