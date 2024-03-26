В ЛДПР опровергли сообщения СМИ о том, что Кологривый лишился роли Жириновского

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Информация СМИ о том, что актер Никита Кологривый лишился роли Владимира Жириновского после дебоша в баре, не соответствует действительности, сообщает RT со ссылкой на ЛДПР.

При этом в пресс-службе партии заявили, что сейчас не самое подходящее время говорить о картине в эти скорбные дни после теракта.

В свою очередь, режиссер проекта Александр Баранов сообщил, что Кологривый рассматривался в качестве кандидата на роль, однако кастинг еще даже не проводился. По его словам, актера не лишат возможности сыграть лидера партии, если руководство ЛДПР не будет против.

"Главное – как он играет. Если он придет на кастинг, узнаем, стоит ли его брать", – сказал Баранов.

Он также прокомментировал инцидент, подчеркнув, что такое могло случиться с каждым, просто есть люди, которым нельзя пить.

Актер из сериала "Слово пацана" устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Изначально он в нетрезвом виде приставал к девушке, а после отказа укусил ее. После этого Кологривый пытался устроить потасовку с сотрудниками заведения.

На актера написали заявление в полицию и составили протокол о мелком хулиганстве, а следом поместили в спецприемник. Спустя время суд арестовал Кологривого на 7 суток.

Кологривый признался после суда, что сожалеет о произошедшем и раскаивается. Свой поступок он объяснил горячкой, неадекватным состоянием и эмоциональной слабостью. При этом актер уже извинился перед сотрудниками бара и девушкой, к которой приставал.

