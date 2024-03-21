Актер Кологривый после ареста пообещал доказать, что он достойный член общества

Фото: телеграм-канал "Никита Кологривый"

Актер Никита Кологривый попросил у поклонников прощения за свое неподобающее поведение в Новосибирске и пообещал доказать, что он достойный член общества.

Он также указал на то, что совершил подобный поступок из-за эмоционального выгорания. Однако актер подчеркнул, что нисколько не оправдывает подобные действия и считает, что должен понести за них административное наказание.

"Я исправлюсь. Считаю, что должен достойно принять наказание. Мои зрители должны видеть, кто я и что я за человек. У меня от вас секретов нет", – добавил Кологривый в опубликованном в его телеграм-канале видео.

Актер из сериала "Слово пацана" устроил дебош в одном из баров Новосибирска. Сперва он в состоянии алкогольного опьянения начал приставать к девушке, а после отказа укусил ее. После этого Кологривый пытался устроить драку с сотрудниками заведения.

На актера написали заявление в полицию и составили протокол о мелком хулиганстве, а следом поместили в спецприемник. Спустя время суд арестовал Кологривого на 7 суток. Актер признался после процесса, что сожалеет о случившемся и раскаивается. Свой поступок он объяснил горячкой, неадекватным состоянием и эмоциональной слабостью. Кроме того, Кологривый уже извинился перед сотрудниками бара и девушкой, к которой приставал.

При этом прокуратура планирует обжаловать решение суда об административном аресте актера, так как считает его мягким. В суде гособвинитель просила назначить актеру арест сроком на 15 суток. При этом адвокат предлагал ограничиться штрафом или арестом на одни сутки.



Актера Кологривого арестовали на 7 суток после дебоша в Новосибирске