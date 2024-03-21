Никиту Кологривого арестовали на 7 суток после дебоша в баре Новосибирска

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Центральный районный суд Новосибирска арестовал актера сериала "Слово пацана" Никиту Кологривому по статье о мелком хулиганстве на семь суток. Об этом пишет РИА Новости.

В суде артист сказал СМИ, что сожалеет о случившемся и раскаивается. Он заявил о готовности ответить за свои ошибки. Кологривый рассказал, что просил прощения с самого утра. Актер объяснил свой поступок горячкой, неадекватным состоянием и эмоциональной слабостью.

"Мне кажется, я просто устал очень сильно, честно скажу. От графика, эмоций, вообще от своей в принципе сейчас жизни. Но я надеюсь, что я все это исправлю в ближайшее время", – сказал Кологривый журналистам.

Актер добавил, что занимается общественной деятельностью и не имеет неуважения к гражданам РФ. Кологривый признался, что вынес урок и готов доказать, что является законопослушным человеком.

В суде артист уточнил, что принес извинения сотрудникам бара и девушке, которую он укусил за бедро.

Об инциденте стало известно накануне. Актер устроил дебош в баре Новосибирска, в ходе которого он снимал с себя одежду, кидался на людей и укусил официантку. Персонал общепита заявил, что Кологривый был пьян, нецензурно выражался и пытался подраться с персоналом.

20 марта Кологривого поместили в спецприемник, в отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве. Спустя время в СМИ появилась информация о том, что актер не будет выступать на гала-концерте "Жванецкий" в концертном зале "Барвиха Luxury Village".

Актера Никиту Кологривого привезли в отдел полиции Новосибирска