Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 80-летия Жириновского

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Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году на государственном уровне 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Главой оргкомитета по подготовке мероприятий назначен Вячеслав Володин.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Медики до последнего боролись за его жизнь, оказывая основателю ЛДПР всю возможную помощь.

Между тем ЛДПР планирует снять художественный фильм о Жириновском. В настоящее время идет разработка сценария и подбор актеров. Картина расскажет об основателе первой политической партии современной России и раскроет для молодого поколения его жизненный путь.