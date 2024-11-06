Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 18:16

Политика

Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 80-летия Жириновского

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году на государственном уровне 80-летия основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Главой оргкомитета по подготовке мероприятий назначен Вячеслав Володин.

Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Медики до последнего боролись за его жизнь, оказывая основателю ЛДПР всю возможную помощь.

Между тем ЛДПР планирует снять художественный фильм о Жириновском. В настоящее время идет разработка сценария и подбор актеров. Картина расскажет об основателе первой политической партии современной России и раскроет для молодого поколения его жизненный путь.

Малиновый пиджак Жириновского продали на аукционе

Читайте также


властьполитика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика