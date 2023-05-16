В ЛДПР вспомнили еще одно предсказание Жириновского о будущем России

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал о предсказании первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России.

Депутат работал с архивами и обнаружил несколько записок с ранее не обнародованными мыслями основателя партии. Среди этих пометок были четыре великих, по мнению Жириновского, событий, одно из которых еще не произошло.

Основатель партии упомянул Французскую революция 1791 года, объединение Германии в 1871 году и Октябрьскую революцию 1917 года. В конце записки указано, что следующее событие произойдет в 2025 году. Его Жириновский назвал "объединением русского мира в границах СССР".

Помимо этого, политик отмечал, что до 2040 года может состояться объединение "в границах славянского мира".

"Владимир Вольфович всегда умел формулировать мысли точно, емко и ярко. Часто записывал их на небольших листах. Я всегда бережно хранил эти бумаги, потому что понимал: их нужно сохранить для истории", – написал Чернышов в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что на Новодевичьем кладбище открыли памятник Жириновскому. Скульптура представляет собой фигуру политика в полный рост. Высота памятника – 2,75 метра.