Кабмин в 10 раз увеличил размер студенческой стипендии имени Черномырдина

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина

Кабмин России увеличил размеры студенческой стипендии имени Виктора Черномырдина с 1,5 до 15 тысяч рублей в месяц. С 5 до 15 тысяч рублей выросла и ежемесячная стипендия имени Евгения Примакова, сообщает пресс-служба российского правительства.

Соответствующие постановления подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Стипендии имени Черномырдина предназначены для 10 лучших студентов очной формы обучения Московского политехнического университета. Стипендии имени Примакова получают 10 наиболее отличившихся в учебе студентов экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова и 10 наиболее успешных студентов МГИМО.

Ранее кабмин учредил стипендию имени Владимира Жириновского. Ее станут получать студенты и аспиранты, имеющие особые достижения в области востоковедения и государственного управления. Размер стипендий для студентов составит 16 тысяч рублей в месяц, для аспирантов – 20 тысяч. Они будут выдаваться по результатам конкурсного отбора.

Кроме того, Миноборнауки планирует создать межведомственную комиссию по квотам на президентские стипендии для студентов вузов. Квоты будут устанавливаться с 2026/2027 учебного года ежегодно до 15 апреля.