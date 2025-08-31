Минобрнауки: студенты будут получать новую стипендию президента РФ в 30 тыс. рублей

Фото: Агентство ''Москва''/Антон Кардашов

Новая стипендия президента России размером в 30 тысяч рублей будет направляться студентам, обучающимся в вузах РФ очно по специальностям, которые соответствуют приоритетам научно-технологического развития страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.

В министерстве отметили, что учащиеся начнут получать новую стипендию уже в рамках предстоящего учебного года. Она будет назначена 3,4 тысячи студентам, курсантам и слушателям.

Конкурсный отбор на новую стипендию президента РФ будет проведен в сентябре–октябре 2025 года, а его итоги подведут в ноябре–декабре – в этот же период планируются первые выплаты, которые будут учитывать период с 1 сентября.

Помимо этого, в текущем учебном году также введут новую стипендию правительства РФ – ее размер достигает 20 тысяч рублей, она будет назначена 5,7 тысячи российских студентов.

Кабмин РФ ранее внес в Госдуму законопроект, согласно которому при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студентам необходимо будет заключать договоры о целевом обучении.

В июле Владимир Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток до 100% размера регионального прожиточного минимума. Помимо этого, Социальный фонд теперь наделен полномочиями по назначению и выплате пособия, которое будет перечислять за счет средств федерального бюджета.