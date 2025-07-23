Путин подписал закон об увеличении пособия беременным студенткам

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Владимир Путин подписал закон об увеличении пособия по беременности для студенток до 100% размера регионального прожиточного минимума. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон предполагает увеличение выплаты для тех студенток, которые обучаются в очном формате в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.

Согласно нововведению, средний размер по беременности и родам этой категории россиянок составит 90 202 рубля. Помимо этого, Социальный фонд теперь наделен полномочиями по назначению и выплате пособия, которое будет перечислять за счет средств федерального бюджета.

Закон начнет действовать в России с 1 сентября. С этого дня размер новой выплаты будет составлять от 9,3 до 23,3 тысячи рублей, с учетом суммы средней стипендии в 2–5 тысяч рублей.

Как ранее отмечала депутат Госдумы Яна Лантратова, рост пособия создаст для студенток комфортные условия. По ее мнению, старые выплаты нельзя было считать существенной поддержкой, из-за чего девушки часто вынуждены были оставить учебу.