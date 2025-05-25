Депутат Буцкая: необходимо запустить в РФ программу патронажа женщин после родов

Фото: 123RF/nuzza1

В России необходимо запустить программу послеродового патронажа женщин. Об этом заявила первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, передает ТАСС.

По словам депутата, в настоящее время у женщины есть возможность после родов прийти и в женскую консультацию, и к акушеру-гинекологу, и на УЗИ.

"Но, говоря о послеродовом патронаже, мы имеем в виду несколько другое. Например, это посещение акушерок первые несколько дней после выписки из роддома, (чтобы. – Прим. ред.) посмотреть, как она восстанавливается физиологически после родов, помочь ей с грудным вскармливанием и с решением, возможно, каких-то психологических вопросов", – пояснила Буцкая.

Парламентарий отметила, что данный вопрос требует "обсуждений и решения". Для начала, считает она, такую программу можно было бы запустить в рамках полиса добровольного медицинского страхования (ДМС).

Буцкая назвала грудное вскармливание "серьезным процессом, который требует особого внимания". Женщине нужна особая помощь и поддержка, уточнила она.

Между тем российское правительство увеличит пособие по беременности и родам для студенток до 90 тысяч рублей. Размер выплаты будет рассчитываться исходя из величины регионального прожиточного минимума, а не стипендии. Выплату смогут получить студентки, которые обучаются на очной форме в вузах и колледжах, а также в учреждениях дополнительного профобразования и научных организациях.