Пособие по беременности для студенток увеличат до 90 тыс руб

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Правительство России увеличит пособие по беременности и родам для студенток до 90 тысяч рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в рамках заседания Госсовета Владимир Путин обратил внимание на необходимость поддержки будущих матерей-студенток и поручил увеличить для них размер пособия.

"Размер выплаты будет рассчитываться исходя из величины регионального прожиточного минимума, а не стипендии, как это осуществляется в настоящее время. Таким образом, сумма помощи, которую женщина сможет получить за 140 дней декретного отпуска, вырастет в несколько раз", – говорится в сообщении.

Точный размер выплаты будет зависеть от каждого субъекта страны. Поддержка будет выделяться за счет федерального бюджета. Ее смогут получить студентки, которые обучаются на очной форме в вузах и колледжах, а также в учреждениях дополнительного профобразования и научных организациях.

Как указал Мишустин, планируется, что мера вступит в силу с начала нового учебного года.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова говорила, что рост выплат беременным студенткам создаст комфортные условия. Парламентарий напомнила, что на сегодняшний день они получают от двух до пяти тысяч рублей. Однако, по ее мнению, это нельзя считать существенной поддержкой. На этом фоне девушки часто вынуждены оставить учебу.

