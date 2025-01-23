Депутат Лантратова: рост выплат беременным студенткам создаст комфортные условия

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Рост выплат беременным студенткам создаст комфортные условия, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. Об этом сообщает телеканал "360".

Парламентарий напомнила, что на сегодняшний день беременные студентки получают от двух до пяти тысяч рублей. Однако, по ее мнению, это нельзя считать существенной поддержкой. На этом фоне девушки часто вынуждены оставить учебу. Повышение выплат поможет студенткам, которые хотят продолжать обучение, уверена Лантратова.

Инициативу депутата уже поддержали в министерстве труда, а также в министерстве образования и науки.

"Поддержка студенческих семей – это наш приоритет, и я уверена, что реализация этой инициативы принесет ощутимые положительные результаты", – добавила она.

Ранее Владимир Путин предложил повысить пособия по беременности и родам до прожиточного минимума, которые будут выплачиваться молодым женщинам в качестве первоочередной меры поддержки от государства. Президент призвал акцентировать внимание на студентках очных отделений вузов, колледжей, техникумов, которые планируют стать в будущем мамами.

Студентки, обучающиеся на очных отделениях, смогут получать повышенные пособия по беременности – до 74,9 – 235,4 тысячи рублей в зависимости от региона. Подход был построен на изменении правил расчета пособий. Сейчас декретные студенткам выплачивают вузы из федерального и региональных бюджетов.

При этом их размер зависит от стипендии, которая в среднем составляет 2 000 – 5 000 рублей в месяц, то есть начинающие мамы могут рассчитывать на 9,3 – 23,3 тысячи рублей.

